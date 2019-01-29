«Недооценка фактора ядерной войны»: Как сдерживать военный авантюризм США?

Москва, , 23:44 — REGNUM В современной международной политике серьёзно недооценивается фактор начала ядерной войны. Об этом 29 января заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Сегодня есть недооценка фактора начала ядерной войны. Мы помним заявление (президента России), когда он предупредил об опасности недооценки риска ядерной войны. Это говорит о том, что наши военные, докладывая верховному главнокомандующему, президенту России, указывают на это, и материалы реально объективно говорят о том, что ухудшается военно-стратегическая ситуация вокруг России, да и в мире в целом», — заявил Коротченко.

«Риск случайных непреднамеренных действий действительно существует», — подчеркнул он.

Наряду с этим США не просто девальвируют ядерные возможности как один из факторов существующего миропорядка, но и развёртывают гонку вооружений в космосе, и, выходя из договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), создают возможности для развёртывания первого эшелона ударных систем в Европе, указал эксперт.

По его мнению, внешняя политика Вашингтона определяется отчаянными попытками сохранить доминирование США в мире и находится на грани безрассудства, «поведения пьяного ковбоя». В таких условиях остальные ядерные державы, заинтересованные в стабильном и мирном развитии, должны сплотиться друг с другом, чтобы противопоставить свою мощь США.

«Отвечать мы должны и военными, и политическими способами», — указал он, подчеркнув необходимость проведения стратегических военных учений с Китаем и дальнейшего сближения с этой страной в военно-политической сфере.