«Мир движется к ядерной многополярности» — о новых рисках гонки вооружений

Москва, , 23:39 — REGNUM В современных условиях не только подорван процесс взаимного ядерного разоружения, но становится всё сложнее процесс международного контроля за вооружениями. Это не может не вызвать нового витка распространения ядерного оружия и снижения порога его применения. Об этом 29 января заявил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«В своё время договор о нераспространении ядерного оружия, сама эта модель была привязана к обязательству ядерных держав вести процесс разоружения. Сейчас этот не только процесс разоружения, но и процесс контроля над ядерными вооружениями разрушается. Соответственно, это не может не катализировать новый виток распространения ядерного оружия», — заявил Ремизов.

По его мнению, в этом смысле международный баланс сил находится в весьма хрупком состоянии — например, если США пойдут на разрыв ядерной сделки с Ираном, это наверняка приведёт не только к возобновлению своей ядерной программы Тегераном, но и подключению к процессу ядерной гонки многих других региональных держав.

«Мы по разным причинам вступаем в мир ядерной многополярности. А в этом мире ядерной многополярности, где поражающие средства есть не только у крупных великих держав и сверхдержав, но у многих других, увеличиваются риски, снижается порог применения в региональных конфликтах — больше того, он снижается даже в военных доктринах великих держав, если мы посмотрим на рассуждения в США о перспективах применения тактического ядерного оружия на региональных театрах военных действий», — отметил Ремизов.

«Главная угроза — снижение порога применения ядерного оружия и увеличение числа участников ядерной гонки», — подчеркнул он.