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Колумбия признала представителем Венесуэлы дипломата, присланного Гуайдо

Политика

Самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы обещал разослать послов по целому ряду стран

Богота, 29 января 2019, 23:39 — REGNUM  Правительство Колумбии признало законным представителем Венесуэлы человека, присланного Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя «временным главой» страны.

Об этом 29 января в своем Twitter сообщил глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо.

«Правительство Колумбии признает Умберто Кальдерона Берти, назначенного дипломатическим представителем Венесуэлы в Колумбии», — сообщил в своем аккаунте Трухильо.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января предводитель венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о намерении назначать своих дипломатических представителей в зарубежных странах.

Ранее в США уже признали легитимным представителем Венесуэлы человека, присланного Гуайдо.

Напомним, в Венесуэле с 21 января оппозиция при прямом содействии США пытается отстранить от власти законного президента страны Николаса Мадуро.

Читайте ранее в этом сюжете: Гуайдо собрался назначать послов Венесуэлы в зарубежных странах

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Политический кризис в Венесуэле
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