Колумбия признала представителем Венесуэлы дипломата, присланного Гуайдо

Богота, , 23:39 — REGNUM Правительство Колумбии признало законным представителем Венесуэлы человека, присланного Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя «временным главой» страны.

Об этом 29 января в своем Twitter сообщил глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо.

«Правительство Колумбии признает Умберто Кальдерона Берти, назначенного дипломатическим представителем Венесуэлы в Колумбии», — сообщил в своем аккаунте Трухильо.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января предводитель венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о намерении назначать своих дипломатических представителей в зарубежных странах.

Ранее в США уже признали легитимным представителем Венесуэлы человека, присланного Гуайдо.

Напомним, в Венесуэле с 21 января оппозиция при прямом содействии США пытается отстранить от власти законного президента страны Николаса Мадуро.

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