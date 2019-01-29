WP: РФ предложила КНДР построить АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия

Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Российская Федерация тайно якобы предложила Корейской Народно-Демократической Республике построить атомную электростанцию в обмен на отказ от использования ядерного оружия. Об этом сегодня, 29 января, пишет центральная американская газета The Washington Post со ссылкой на источник в правительстве США.

Утверждается, что соответствующие переговоры между Москвой и Пхеньяном прошли осенью 2018 года. Якобы, по условиям данной сделки, Россия будет обслуживать построенную на территории Северной Кореи АЭС и даже обеспечит вывоз ядерных отходов, чтобы Пхеньян не использовал их для создания оружия.

Взамен этого КНДР свернет свою программу ядерного вооружения и откажется от использования баллистических ракет, однако получит новый крупный источник энергии.

Издание утверждает, что США и Китай данную сделку не одобряют, так как её реализация позволит России усилить свои позиции на Корейском полуострове. В этом случае Москва станет играть существенную роль в обеспечении Корейского полуострова электроэнергией.

При этом в США считают, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия до тех пор, пока не нормализуются отношения с США, а то, что это действительно произойдет, на данный момент маловероятно.

Насколько эта информация правдоподобна, пока сложно сказать. Официально она ещё никем не подтверждена и не опровергнута.

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