Глава Нацразведки США: Порошенко может проиграть выборы на Украине

Киев, , 23:13 — REGNUM Руководитель Национальной разведки США Дэн Коутс считает, что действующий президент Украины Петр Порошенко, который выдвинул свою кандидатуру на второй срок, вполне может и проиграть выборы. Об этом Коутс заявил сегодня, 29 января, делая доклад на слушаниях в комитете по разведке сената конгресса США.

По словам Коутса, американская разведка констатирует, что на Украине граждане очень сильно не доверяют политическим элитам, а в обществе нет явного лидера. Более того, в выборах участвует широкий круг кандидатов, что создает ещё большую неопределенность.

Коутс подчеркнул, что огромное число избирателей до сих пор не определились со своими политическими предпочтениями, что позволяет другим, в том числе малоизвестным, кандидатам апеллировать к неопределившемуся украинскому электорату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этих слушаниях Коутс также заявил, что Россия обязательно вмешается в выборы президента Украины.