Одесса, Украина, , 23:10 — REGNUM На полигоне ВСУ на территории Одесской области британские военные инструкторы начали обучение очередной группы украинских морских пехотинцев, сообщает 29 января пресс-служба министерства обороны Украины.

По информации пресс-службы, британцы научат своих украинских подопечных навыкам разведки, антиснайперской борьбе, боевым действиям в ночное время.

Кроме того, украинские морпехи пройдут курсы подготовки сержантов.

Стоит отметить, что при этом украинское военное ведомство указало на перспективу отправки обученных британцами военных в зону так называемой «Операции объединенных сил» в Донбассе.

При этом министерство обороны Украины подчеркивает, что свежеобученные морские пехотинцы смогут участвовать в карательной операции против ДНР и ЛНР в полном соответствии с высокими натовскими стандартами.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины регулярно заявляют о своем желании вступить в НАТО. НАТО столь же регулярно отвечает Украине вежливым отказом.

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