Гуайдо собрался назначать послов Венесуэлы в зарубежных странах

Каракас, , 22:39 — REGNUM Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, самопровозглашенный исполняющий обязанности главы государства, собрался назначать послов в ряде зарубежных стран.

Об этом венесуэльский самозванец сообщил 29 января на своей странице в Twitter.

В частности, Гуайдо намерен назначить диппредставителей Венесуэлы в Канаде, Аргентине, Колумбии, а также в центральноамериканских странах, входящих в так называемую «Группу Лимы».

«Я официально прошу Национальную ассамблею разрешить назначение легитимных дипломатических представителей народа Венесуэлы в США, Аргентине, Колумбии, Панаме, Коста-Рике, Эквадоре, Чили, Гондурасе, Канаде и при «Группе Лимы», — указано в заявлении, опубликованном Гуайдо.

Напомним, ранее в Вашингтоне уже приняли временного поверенного в делах правительства Венесуэлы в США, назначенного Хуаном Гуайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле с 21 января продолжается попытка оппозиции отстранить от власти действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо при прямой поддержке США 23 января провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.

США и ряд их сателлитов уже заявили о признании Гуайдо главой Венесуэлы, а также заблокировали финансовые ресурсы этого государства.

Стоит отметить, что армия и правоохранительные структуры Венесуэлы остаются верными законному президенту страны Николасу Мадуро.

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