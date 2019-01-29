Вторник, 29 Января 2019 года
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Госдеп США одобрил продажу Японии двух комплексов ПРО «Aegis»

Политика

Общая сумма сделки составляет $2,15 млрд

Вашингтон, 29 января 2019, 22:06 — REGNUM  Госдеп США принял положительное решение по вопросу возможной продажи Японии двух комплектов противоракетной обороны «Aegis», сообщает 29 января «Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности» Пентагона.

По официальным данным, закупка этой военной техники обойдется Японии в $2,15 млрд.

Агентство отмечает, что Япония уже располагает такими системами ПРО, поэтому у японских военных не возникнет трудностей с их освоением.

Кроме того, Пентагон заявляет, что поставка Токио еще двух комплектов ПРО обороны «Aegis» усилит защиту Японии от баллистических ракет.

«Для национальных интересов США жизненно важно развивать и поддерживать мощный и эффективный потенциал обороны Японии», — указано в сообщении «Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности» Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, размещение систем ПРО американского производства в Японии провоцирует рост напряженности в регионе, так как Китай и Россия расценивают это как попытку изменить баланс сил и нейтрализовать их ракетно-ядерный потенциал.

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