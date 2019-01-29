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МИД России оценил вклад Астрахани в отношения с прикаспийскими странами

Политика

Врио губернатора встретился с Сергеем Лавровым

МИД России оценил вклад Астрахани в отношения с прикаспийскими странами
Иллюстрация: Astrobl.ru
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов и Сергей Лавров

Астрахань, 29 января 2019, 21:37 — REGNUM  Астраханская область является одним из лидеров в направлении развития полноценного сотрудничества с прикаспийскими государствами. Об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Встреча прошла 29 января в Москве. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества с прикаспийскими странами.

«В прошлом году на Пятом каспийском саммите в Актау после двадцатилетних переговоров была подписана Конвенция о правовом статусе Каспия. Основные принципы, которые позволили достичь окончательной договорённости, были согласованы за четыре года до этого — в 2014 году на Четвёртом каспийском саммите в Астрахани. Роль вашего региона символична и в большой степени имеет практическое значение. Конечно, активно поддерживаем ваши связи с соседями по Каспию — с регионами Казахстана, Туркменистана. Это всё обогащает наши отношения с этими близкими нам странами», — сказал Лавров.

Сергей Морозов рассказал министру, что за четыре месяца он провёл несколько рабочих встреч с консулами Ирана, Казахстана и Туркмении, чьи дипломатические миссии располагаются в Астрахани. В декабре астраханская делегация посетила Азербайджан. Итоги — с 16 мая возобновляется авиасообщение между Астраханью и Баку. Также на октябрь запланировано открытие астраханского делового центра в Баку.

В графике международных визитов Сергея Морозова запланированы визиты в Туркмению (в марте) и в Казахстан — в июле.

«Нам очень важно, чтобы Каспий, как и предусмотрено конвенцией, оставался регионом, в котором ответственность за всё происходящее несёт каспийская «пятёрка». В этом смысле весьма высоко оцениваем вклад в эту работу российских регионов, прежде всего Астраханской области», — подчеркнул Сергей Лавров.

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Каспий
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