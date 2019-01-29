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МИД России: От военной интервенции в Венесуэлу должны отказаться все

Политика

Россия настаивает на именно таком варианте отношения к политическому кризису в Каракасе

Москва, 29 января 2019, 21:32 — REGNUM  Россия настаивает на отказе от любых замыслов военного вторжения в Венесуэлу, заявил 29 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков агентству РИА Новости.

По мнению Сергея Рябкова, все ответственные политики должны отказаться от подобных идей и предположений, которые являются противоправными и приведут к кровопролитию.

«Россия настаивает на том, чтобы те, у кого есть замыслы, планы, идеи, какие-то предположения о том, что такое вмешательство целесообразно, чтобы эти политики и ответственные государственные деятели от них отказались», — цитирует агентство слова Сергея Рябкова.

Замглавы МИД России подчеркнул, что «противоправное внешнее вмешательство во внутренние процессы в странах, находящихся в разных регионах, приводило к кровопролитию, то же самое может произойти и в Венесуэле».

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле продолжается политический кризис, в ходе которого США и их сателлиты поддерживают попытку оппозиции отстранить от власти законного президента страны Николаса Мадуро.

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