Глава ПЦУ готовится к поездкам за границу и посещению регионов Украины

Киев, , 21:32 — REGNUM Предстоятель поместной Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний собирается посетить регионы Украины, а также те страны, которые признают ПЦУ. Об этом Епифаний заявил 29 января в кулуарах форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем».

«Пройдет заседание священного синода, а дальше будут визиты по всей Украине. Это зависит от приглашения тех или иных архиереев на местах. Если будет признание со стороны других православных церквей, то будут визиты и за границу. Сейчас мы работаем над этим и верим, что в скором времени это произойдет… Мы стали одной из 15 поместных православных церквей», — сказал Епифаний.

Он также отметил важную роль президента Петра Порошенко в объединении украинского православия в единую поместную православную церковь. При этом Епифаний признал, что на Украине остается много сторонников Русской православной церкви.

«Украине нужно еще много работать, чтобы в стране появилась действительно единая поместная православная церковь, потому что еще есть много православных христиан, которые пока до конца не понимают, что произошло. Они отстаивают позицию, что Украина должна быть вместе с российской церковью. Они считают, что только через Москву возможно единение с другими поместными православными церквями», — добавил Епифаний.

Кроме того, он заверил, что украинская церковь «получила настоящую независимость».

«Мы действительно получили духовную независимость, к которой мы стремились на протяжении почти 30 лет. Украинская церковь шла, строила, прошла этот тернистый путь и получила томос о признании своей автокефалии. Она стала полностью независимой православной церковью в семье других поместных православных церквей. Это сравнивают с актом провозглашения независимости украинского государства. Это важный момент в становлении украинского государства, потому что церковь — духовная основа, на которой строится тело украинского государства», — подытожил Епифаний.

Ранее, 27 января, портал Сerkvarium сообщил, что якобы синод Православной церкви чешских земель и Словакии рассмотрит вопрос признания ПЦУ. По данным издания, данный вопрос стоит под номером три в повестке дня и звучит как «последние события в православной жизни Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января президент Порошенко призвал православные церкви мира признать ПЦУ.

Напомним, 6 января в Стамбуле в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил главе новообразованной Православной церкви митрополиту Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. Оба предстоятеля совместно отслужили литургию.