Медведчук: Нужно создать автономный регион Донбасс и закончить войну

Киев, , 21:30 — REGNUM Украинский политик, председатель политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук представил план мирного урегулирования конфликта в Донбассе путем создания автономии. План был представлен на съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь», который был созван в преддверии предстоящих в стране президентских и парламентских выборов.

По словам Медведчука, его план не противоречит действующей конституции Украины, в которой прописано унитарное устройство государства.

«Мы не говорим о федеративном устройстве. Мы живем по конституции, которая предусматривает унитарный статус с возможностью статуса автономии для отдельного региона», — сказал Медведчук.

Он подчеркнул, что речь идет именно о действующей конституции, которую, в его плане, менять не нужно.

Согласно предложению Медведчука, в автономном регионе Донбасс будут функционировать органы самоуправления: парламент, правительство и ряд других, которые будут осуществлять жизнедеятельность в регионе.

Медведчук подчеркивает, что данный план основан на Минских соглашениях, которые были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН.

Основная цель плана — это установление мира на Украине, сказал Медведчук. Политик уверен, что все остальные политические силы на Украине не заинтересованы в прекращении войны, хотя и делают лживые заявления на этот счет, так как они нравятся избирателю.

«Наша стратегическая задача по установлению мира и прекращению боевых действий имеет основания потому, что мы исходим из наличия у нас плана — концепции по восстановлению мира. Мы будем возвращать не территории. В отличие от других политиков, мы будем возвращать людей», — объявил Медведчук.

Кроме того, политик выступил за прямой диалог с Донецком и Луганском, так как это единственный шанс добиться прогресса в деле мирного урегулирования.