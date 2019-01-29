В Госдуме оценили обвинения США в намерении кибервмешательства в выборы

Москва, , 21:20 — REGNUM Обвинения главы Нацразведки США в адрес России о намерении осуществить кибервмешательство в предстоящие американские или украинские выборы «похожи на бред». Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это явно отголоски навязанного стереотипного мышления, которое не имеет под собой ни подтверждений, ни доказательств. Но если посмотреть глубже, то Вашингтон в очередной раз пытается применить отвлекающий маневр, перевесив все «с больной головы на здоровую». Термин «вмешательство» в полной мере характерен для действий США на мировой арене на протяжении последних десятилетий. И здесь речь идет далеко не о хакерах или соцсетях», — отметил Слуцкий.

В качестве примера такого вмешательства депутат назвал ситуацию в Венесуэле, где США не только пошли на признание самозваного президента, но и отдали ему ключи от части американских банковских активов Каракаса.

«Поэтому, Вашингтон не имеет никакого морального право на менторский тон в вопросах вмешательства в дела суверенных государств. Прежде всего, США должны искоренить эту практику в своей внешней политике», — заключи Слуцкий.