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Додон в Москве: глава Молдавии хочет поддержку РФ и голоса приднестровцев

Политика

В обмен на внешнеполитическую «многовекторность»

Москва, 29 января 2019, 21:11 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон встретился в Москве со спецпредставителем президента России по связям с Молдавией Дмитрием Козаком. Как сообщил Додон, на встрече обсудили двусторонние отношения, молдавско-приднестровское урегулирование, передает ИА REGNUM .

«Детально обсудили механизм решения вопроса, связанного с транзитом молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины», — сообщил молдавский президент.

Додон заявил о намерении развивать взаимовыгодное сотрудничество как со странами СНГ, так и со странами Евросоюза. Он напомнил, что Молдавия имеет статус страны-наблюдателя и в Евразийском экономическом союзе.

Говоря о Приднестровье, Додон обратил внимание Козака на возможность «свободного участия» приднестровцев, обладающих гражданством Молджавии, в молдавских парламентских выборах 24 февраля этого года.

В рамках двухдневного визита в Москву Игорь Додон встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, другими российскими официальными лицами.

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Российско-молдавские отношения и переговоры по Приднестровью
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