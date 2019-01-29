Додон в Москве: глава Молдавии хочет поддержку РФ и голоса приднестровцев

Москва, , 21:11 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон встретился в Москве со спецпредставителем президента России по связям с Молдавией Дмитрием Козаком. Как сообщил Додон, на встрече обсудили двусторонние отношения, молдавско-приднестровское урегулирование, передает ИА REGNUM .

«Детально обсудили механизм решения вопроса, связанного с транзитом молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины», — сообщил молдавский президент.

Додон заявил о намерении развивать взаимовыгодное сотрудничество как со странами СНГ, так и со странами Евросоюза. Он напомнил, что Молдавия имеет статус страны-наблюдателя и в Евразийском экономическом союзе.

Говоря о Приднестровье, Додон обратил внимание Козака на возможность «свободного участия» приднестровцев, обладающих гражданством Молджавии, в молдавских парламентских выборах 24 февраля этого года.

В рамках двухдневного визита в Москву Игорь Додон встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, другими российскими официальными лицами.