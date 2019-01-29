В США сомневаются в победе Порошенко на выборах президента Украины

Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс усомнился в вероятности победы президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах главы государства. Такую позицию он обозначил в письменном вступительном слове к слушаниям в специальном комитете по разведке сената США.

Президентская гонка на Украине характеризуется большим количеством кандидатов при отсутствии явного лидера среди них, а также «высоким уровнем недоверия к политическим элитам», отметил Коутс.

Все эти факторы, по его мнению, дают возможность противникам действующего президента, малоизвестным кандидатам и политическим новичкам апеллировать к той части электората, которая пока не определилась с выбором.

Напомним, выборы президента на Украине назначены на 31 марта 2019 года. Центральная избирательная комиссия страны на данный момент зарегистрировала 22 кандидата. Всего же, по оценкам аналитиков, за президентский пост намерены побороться порядка 40 кандидатов.

Сегодня действующий президент Украины Пётр Порошенко на форуме в Киеве впервые публично объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Он планирует пойти на выборы в качестве кандидата-самовыдвиженца.

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