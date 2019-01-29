Порошенко предрекли первый срок в тюрьме вместо второго президентского

Москва, , 20:53 — REGNUM Петр Порошенко стоит перед выбором: идти на второй президентский срок или получить первый в тюрьме. Снова стать главой государства он сможет только при помощи административного ресурса. Об этом 29 января заявила экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко, выступая в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 24».

Политик отметила, что число избирателей на Украине внезапно выросло на 1 миллион человек. Таким образом власти, по её мнению, готовят возможность для фальсификации итогов голосования.

«На что рассчитывает Порошенко, выдвигаясь на второй срок? Ему светит первый срок в тюрьме, если он не будет выдвигаться на второй президентский. У нас список избирателей вырос на миллион человек под эти выборы. Второй момент у нас вторник — рабочий день «регионалы» («Партия регионов», в которую входила Бондаренко) никогда не позволяли себе свои мероприятия проводить в рабочее время. Посмотрите кто там (на конференции), генпрокурор, губернаторы. Они показали, что на полную катушку будут использовать административный ресурс. Они не собрались в субботу, после рабочего дня, они нагло и цинично показали, что на полную катушку будут использовать административный ресурс», — отметила экс-депутат Рады.

В ходе передачи ведущие и участники оценили заявление США, в котором отмечалось, что Штаты допускают поражение Порошенко. По мнению российского писателя Захара Прилепина, президент Украины, по всей видимости пытался позволить себе самостоятельность в отношениях со своими американскими кураторами и те пригрозили ему таким заявлением. Также публицист обратил внимание, что в своем выступлении Порошенко постоянно говорил о президенте РФ Владимире Путине, словно это его главный конкурент на предстоящих выборах.

«Путин — действующий украинский политик и влиятельнейший украинский политик», — сыронизировал Прилепин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петр Порошенко сегодня, 29 января, объявил о том, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Выборы главы государства на Украине состоятся 31 марта 2019 года.

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