Кризис в Венесуэле: в отношении американских компаний хотят ввести санкции

Москва, , 20:55 — REGNUM России нельзя сдавать свои интересы в Венесуэле, а в ответ на вмешательство США нужно ввести санкции в отношении американских компаний. Экономические ограничения нужно распространить и на другие страны, которые поддержали противников Николаса Мадуро, предложил политолог Михаил Маркелов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россиия 24» 29 января.

Участник ток-шоу отметил, что американцы показывают, что готовы поддержать своих сторонников в Венесуэле силой.

«Здесь четкая позиция: показать силу. Показать: мы будем влиять на ситуацию в Венесуэле и будем делать это силами других стран. Если бы хотели устранить Мадуро, операцию не светили бы. Идет борьба за ресурсы, население никого не волнует», — отметил Маркелов.

Также политолог отметил, что России следует отстаивать свои интересы в Венесуэле. Один из возможных вариантов — ввести санкции в отношении отдельных лиц и компаний, стран, которые выступили против легитимного президента Николаса Мадуро.

«Мы должны признать, что наши интересы в Венесуэле существуют. Мы ни в коем случае не должны эти интересы сдавать на раз-два. Что делать помимо дипломатических усилий? В России совсем недавно был принят закон о возможности применять санкции в отношении других стран. Мы все были свидетелями примера, как применили санкции в отношении отдельных компаний, физлиц Украины. Мы можем вводить санкции в отношении американских компаний, компаний других стран, которые поддерживают госпереворот в Венесуэле», — сказал политолог.

На его предложение ведущая ток-шоу Ольга Скабеева ответила, что Россия не располагает ресурсами, чтобы существенно повлиять на экономику США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января 2018 года председатель Нацассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. В этой должности политика признали США, Канада, некоторые страны Евросоюза и Латинской Америки.

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