В Киеве представлен новый План-концепция по урегулированию в Донбассе

Киев, , 19:26 — REGNUM Сегодня. 29 января. в Киеве прошел Всеукраинский чрезвычайный съезд политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь», в работе которого приняли участие около 1500 делегатов — представителей политических сил, общественных организаций и движений, выступающих за мирное урегулирование конфликта на Востоке Украины и реинтеграцию Донбасса.

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, представил на мероприятии План-концепцию по урегулированию ситуации в Донбассе — как восстановить мир и «сшить» страну, «вернуть Донбасс в Украину и Украину в Донбасс», передает корреспондент ИА REGNUM.

Главные вопросы, решения которых ждут украинские граждане — это именно прекращение боевых действий и восстановление мира на Донбассе, убежден политик.

«Наша стратегическая задача — это установление мира. Но такую задачу ставят все, начиная от действующей власти, которая, неуклюже маневрируя, пытается создать видимость этой мирной политики, и заканчивая всеми политическими силами и их кандидатами на двух избирательных кампаниях. Есть только один вопрос и реальное отличие. Сегодня эти люди (и я берусь это доказать) используют эту ситуацию, начиная со власти, исключительно в пиар-целях… Они говорят об этом, не вкладывая в эти слова ни реального содержания, ни реальных целей», — отметил Виктор Медведчук.

Эти политические силы предлагают возвращать территории, а «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена возвращать людей, и в этом принципиальное отличие, подчеркнул политик. Это, подчеркнул политик, первый принцип Плана-концепции.

«Мы будем возвращать людей через их сознание, через жизненную необходимость не только для них, но и для нас. Мы будем возвращать людей через реальные гарантии безопасности», — подчеркнул Медведчук.

Политик уверен, что возвращение людей возможно лишь при условии, что они будут видеть картину их будущего в этой стране, и подчеркнул, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова дать им это будущее, выполняя стратегическую задачу — «вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс».

«Второй принцип заключается в том, что… договоренности могут быть достигнуты в четырехугольнике Киев — Донецк — Луганск — Москва… Наш План-концепция предполагает три раздела: законодательный, административный и раздел, касающийся порядка и процедуры его внедрения», — рассказал политик.

Он подчеркнул, что один из ключевых пунктов Плана-концепции — создание автономного региона Донбасс в составе Украины, что предполагает устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство и другие органы, осуществляющие жизнедеятельность региона.

Политик также отметил, что третьим базовым принципом является то, что План-концепция основывается на Минских соглашениях, утвержденных Резолюцией Совета Безопасности ООН, «отвечает декларации «нормандского формата» и, самое главное, законодательству Украины».

Виктор Медведчук также заявил, что его политическая сила предлагает внести изменения в Конституцию Украины, которая определит статус автономного региона Донбасс, поскольку и действующий Основной Закон предусматривает унитарный статус со статусом автономии для отдельного региона.

«Могу сразу сказать национально озабоченным и недалеким как в действующей власти, так и тем, кто рвется к ней любой ценой: наш план — это реальность, которая основывается на Основном законе Украины. И упреки, которые мы часто слышим… в том числе из уст Петра Порошенко, что никаких федераций, никаких особых статусов, свидетельствуют о том, что политической воли установить мир у него нет. А у нас есть…», — подчеркнул политик.

Медведчук вместе с тем отметил, что сейчас нет речи о федеративном устройстве, потому что есть разница между унитарным и федеративным государством:

«Мы сейчас говорим о том, что мы живем сегодня по Конституции, которая предусматривает унитарный статус со статусом автономии для отдельного региона. Это действующая конституция, это не то, что мы предлагаем изменить — это то, что мы имеем. И я думаю, что господину президенту и всем остальным озабоченным, но не вникшим в суть проблемы и вопроса, необходимо с Конституцией ознакомится. А если это есть и если это предусмотрено Конституцией, то почему мы не используем это как ресурс мирного урегулирования? Мы это обязательно это сделаем!»

Напомним, Виктор Медведчук — спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. На протяжении ряда лет считается главным коммуникатором между Украиной и РФ. На сегодняшний день благодаря Медведчуку освобождены свыше 1000 человек с обеих сторон, только на контролируемую территорию удалось вернуть более 480 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung действующий председатель миссии ОБСЕ на Украине и в контактной группеМартин Сайдик сообщил о существованиинового плана по урегулированию на Донбассевместо «минских соглашений». По словам Сайдика, документ предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой Евросоюза Агентства по восстановлению региона. Вместе с тем, в Москве раскритиковали эту инициативу, отметив, что должны быть выполнены «минские соглашения».