Порошенко дистанцируется от своей партии на выборах президента Украины

Киев, , 19:38 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко будет участвовать в президентских выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца. Информацию об этом подтвердила журналистам 29 января вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«У нас есть уже 50 кандидатов, которые идут партий, потому что у партий есть только кандидат и флаг. Нашего президента поддерживает общество», — приводит её слова издание «Фокус».

Напомним, накануне «Страна.ua» со ссылкой на источники в администрации президента сообщило, что действующий президент Украины не будет баллотироваться на второй срок от «Блока Петра Порошенко» ввиду того, что партия имеет ещё более низкие рейтинги, чем его собственные.

Сегодня Пётр Порошенко, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём» в Киеве, впервые публично объявил о своём намерении участвовать в президентских выборах, которые намечены на 31 марта 2019 года.

Как заявил Порошенко, к такому решению его побудило «чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и нынешними поколениями».

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