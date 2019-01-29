Политолог: ввод американских войск в Колумбию – не блеф

Москва, , 20:50 — REGNUM Американцы не позволят потерять доход от венесуэльской нефти. При этом в отношении стран, которые продолжают поддерживать экономические контакты с латиноамериканской республикой, США могут ввести санкции, сказал политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 24».

Сперва политолог задался вопросом, почему США не оказывают помощь другим странам с низким уровнем жизни.

«Их должны волновать проблемы Сомали, Судана, Гватемала, где нет такого количества полезных ископаемых, но народ то голодает. Конечно американцы заберут свои день. Когда они говорят, что наложат эмбарго на нефть Венесуэлы, они уже сегодня заявили, что исполнят все обязательства по контрактам, заставят исполнить обязательства по контрактам Венесуэлу и деньги положат в закрытых депозитарий. Плюс потом они начнут говорить о санкциях в адрес стран, которые выполняют свои обязательства по контрактам с Венесуэлой. Американцы введут немыслимые условия для Венесуэлы и давят на Европу. Британия уже сообщила, что не передаст золотовалютные резервы Венесуэлы режиму Мадуро», — сказал Маркелов.

Политолог считает, что независимо от того, какая власть в Венесуэле, будущее своей страны должны определять её жители, а не американский или европейский истеблишмент.

«Мы все врем говорим: вопрос не в том, какие власти в Венесуэле, но даже в случае смещения власти решения принимать должен сам народ, без давления США и Европы. Мы постоянно говорим, ребята, пусть они сами примут решение. Но почему вы признаете самозванца и почему считаете, что за счет этого самозванцы вы можете получить доступ к ресурсам этой страны», — отметил политолог.

Также Маркелов высказал мнение, что советника президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не случайно взял блокнот с надписью о переброске войск в Колумбию не с той стороны. Политик, вероятно целенаправленно хотел допустить такую «утечку». Причем ввод войск в соседнюю с Венесуэлой Колумбию не блеф. Однако не факт, что американцы будут воевать. Более вероятно, что боевые действия будут вести колумбийские солдаты, а американцы ввод свой войск оправдают «защитой» союзника.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что 23 января 2018 года председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности главы государства. В этой должности его признали США, Канада, отдельнык страны Евросоюза и Латинской Америки.

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