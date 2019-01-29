Вторник, 29 Января 2019 года
21:00:15 МСК

Дело Хашогги: Саудиты не пустили следователя ООН в консульство в Стамбуле

Политика

«Мы с уважением призываем власти предоставить нам доступ... пока мы здесь»

Дело Хашогги: Саудиты не пустили следователя ООН в консульство в Стамбуле
POMED
Джамаль Хашогги

Стамбул, Турция, 29 января 2019, 21:00 — REGNUM  Независимого следователя ООН Агнес Калламард пока не допустили в консульство Саудовской Аравии для проведения следственных мероприятий по «делу Хашогги», 29 января передает агентство Reuters.

«Надо честно отметить, запрос к ним пришел довольно поздно, и нам нужно дать им немного больше времени для обработки нашего запроса. Мы с уважением призываем власти предоставить нам доступ… пока мы здесь», — заявила Калламард журналистам у здания саудовского консульства в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в ООН сообщили о начале инициированного Турцией «независимого международного расследования» смерти журналиста Джемаля Хашогги, убитого 3 октября в саудовском консульстве в Стамбуле.

Читайте также: В Турцию прибыла группа следователей ООН по делу Хашогги

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить