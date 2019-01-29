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Нацполиция Украины проверяет заявление о пропаже капитана «Норда»

Политика

С заявлением в полицию обратился брат Владимира Горбенко

Нацполиция Украины проверяет заявление о пропаже капитана «Норда»
Иллюстрация: Gov.ua
Украинская полиция

Киев, 29 января 2019, 18:56 — REGNUM  Национальная полиция Украины проводит проверку по факту заявления брата капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко о его исчезновении. Об этом 29 января сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

«В Мелитопольский отдел полиции Запорожской области обратился брат капитана рыболовного судна «Норд» Владимира Горбенко с заявлением о его исчезновении. Сейчас данная информация проверяется», — приводит его слова УНН.

Как передавало ИА REGNUM, об исчезновении капитана сейнера «Норд», задержанного украинскими пограничниками в марте 2018 года, стало известно накануне. Днём 26 января Владимир Горбенко ушёл из дома в Мелитополе, с тех пор его никто не видел.

В Службе безопасности Украины заявили о непричастности сотрудников ведомства к его исчезновению.

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