Вторник, 29 Января 2019 года
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Пекин в очередной раз пытается договориться с Вашингтоном

Политика

Для переговоров в американскую столицу направлен главный китайский эксперт по международным экономическим связям

Пекин, 29 января 2019, 18:55 — REGNUM  В Вашингтон на переговоры с американской стороной по торгово-экономическим вопросам прибыл вице-премьер Госсовета КНР, член Политбюро ЦК КПК Лю Хэ, сообщает 29 января Синьхуа.

Лю Хэ является китайским сопредседателем диалога с американской стороной и возглавляет делегацию основных экономических ведомств КНР высокого уровня по экономическим вопросам на переговорах с США.

Отметим, что попытки урегулирования спорных вопросов во взаимоотношениях КНР и США с участием Лю Хэ в последнее время проводились регулярно, но к позитивным результатам не приводили.

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Китайско-американские отношения
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