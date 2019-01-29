Пекин в очередной раз пытается договориться с Вашингтоном

Пекин, , 18:55 — REGNUM В Вашингтон на переговоры с американской стороной по торгово-экономическим вопросам прибыл вице-премьер Госсовета КНР, член Политбюро ЦК КПК Лю Хэ, сообщает 29 января Синьхуа.

Лю Хэ является китайским сопредседателем диалога с американской стороной и возглавляет делегацию основных экономических ведомств КНР высокого уровня по экономическим вопросам на переговорах с США.

Отметим, что попытки урегулирования спорных вопросов во взаимоотношениях КНР и США с участием Лю Хэ в последнее время проводились регулярно, но к позитивным результатам не приводили.