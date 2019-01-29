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Число жертв нападения на полицейский участок в Пакистане возросло до девяти

Политика

Атаку совершили пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кветта, Пакистан, 29 января 2019, 18:54 — REGNUM  Число жертв нападения исламистов на полицейский участок в пакистанской провинции Белуджистан возросло до девяти человек, 29 января передает агентство Associated Press.

По сообщению местных властей, в настоящий момент погибшими числятся девять полицейских, пострадавшими в результате нападения — ещё 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 января ответственность за атаку на полицейских участок в районе Лоралей уже взяли на себя пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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