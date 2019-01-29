Пушков оценил призыв Порошенко к «холодному миру» с Россией

Москва, , 18:43 — REGNUM Переизбрав Петра Порошенко на посту президента, граждане Украины получат ещё пять лет напряжённости на грани военного конфликта с Россией, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Выбирая Порошенко, Украина получит не «xолодный мир», а «холодную войну» с Россией на грани военного конфликта. В этом суть и риторики, и политики Порошенко», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По мнению Пушкова, постоянное разогревание напряжённости в отношениях с Россией является для Порошенко главным способом удержания власти, и потому «сценарий ясен на годы вперёд».

«Если он всеми неправдами будет «избран», это будут ещё пять беспросветных лет. Всё, на что он способен, уже сделал: люди бегут в ЕС, c Россией — мрак. Недоработал лишь по «новой истории» Украины — не сумел убедить всех, что она была ещё при Древнем Риме», — отметил Пушков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Пётр Порошенко, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём» в Киеве, объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок и заявил, что Украине необходим «холодный, но мир» с Россией.

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