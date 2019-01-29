Эстония перестанет взымать плату за пересечение российской границы

Таллин, , 18:41 — REGNUM В Брюсселе высказали недовольство в отношении существующих правил прохождения российско-эстонской границы, сообщает национальное новостное агентство rus.err.eе.

С 2011 года желающим пересечь российско-эстонскую границу необходимо платить за бронирование места в очереди (1,5 евро) и за обязательное прохождение через зону ожидания перед выездом на автомобиле на пограничных переходах в Нарве, Койдула и Лухамаа (3 евро).

Еврокомиссия призвала прибалтийскую республику отменить обязательные платы, так как шенгенские правила не предусматривают введения таких ограничений на выезд из Шенгенской зоны. Из оценки Еврокомиссии следует, что в случае не оплаты водитель не сможет выехать с территории Эстонии, что напрямую ограничивает права человека покинуть Шенгенскую зону.