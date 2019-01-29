«Акелла промахнулся» – политолог о действиях США в отношении Венесуэлы

Москва, , 18:12 — REGNUM События в Венесуэле — это передел рынка, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 29 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Речь, прежде всего, идёт о переделе рынка, — сказал Мухин. — То, что происходит в Венесуэле, является совершенно возмутительной попыткой государственного переворота. И я не уверен, что она удачная. Что это означает для США? Означает провал по этому направлению. Если попытка будет неудачной, это означает, что Акелла промахнулся, и любой союзник США в Европе скажет, что Акелла уже не тот и что можно вести более суверенную политику. Тот же Китай уже не переводит свои золотые запасы в США, а выводит их оттуда всеми доступными способами. США самоизолируются, и это происходит стремительно. Это конец их глобалистских устремлений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, официальный Вашингтон намерен использовать для давления на «режим Николаса Мадуро» все доступные средства.

«Мы (власти США) продолжаем искать все пути, чтобы отрезать от источников дохода режим Мадуро», — пообещал Болтон.

По его словам, чтобы вернуть демократию в Венесуэлу, временного «президента» страны Хуана Гуайдо и народ необходимо обеспечить «ресурсами и поддержкой».

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