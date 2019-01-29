США будут воровать и убивать, пока их не остановят – Михаил Делягин

Москва, , 18:05 — REGNUM США в отношении Венесуэлы ведут себя не как рэкетир, а как террорист, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Нельзя забывать, что США являются крупнейшим в истории человечества террористом, — сказал он. — Не рэкетир, а террорист. Следовательно, никаких законов и никаких правил, кроме права силы, для них не существует в принципе. Это значит, что они будут воровать и убивать, пока они не натолкнутся на ядерное оружие. Или на другую силу, которая способна их остановить. Например, Китай».

Вместе с тем, рассуждая, почему реакция Китая на события в Венесуэле отличается от реакции РФ, Делягин сказал:

«Нужно сравнивать не абсолютные суммы в долларах, а суммы в сравнении с внешними вложениями и с объёмом экономики. У них (у КНР — прим. ИА REGNUM ) в Венесуэлу вложено в разы больше, чем у нас, но относительно масштаба их экономики существенно меньше. И их возможные потери намного меньше, чем наши. Кроме того, Китай в своей внешней политике публичных шагов вообще не совершает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти США предоставили спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо, который провозгласил себя президентом Боливарианской Республики, доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

«Мы призываем другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и предпринять аналогичные шаги для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима Мадуро», — сказано в заявлении государственного департамента США.

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