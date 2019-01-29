Премьер Испании призвал лишить Италию и «вышеградскую четверку» денег ЕС

Рим, , 17:43 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес намерен предложить властям ЕС сокращать финансирование тем странам, которые отказываются принимать мигрантов, передает во вторник, 29 января, Affari Italiani со ссылкой на испанские СМИ, которые в свою очередь ссылаются на источники в правительстве страны.

Новшество может затронуть в первую очередь Италию, а также страны «вышеградской четверки» (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия). В 2019 году «лидерство» по числу принятых мигрантов в ЕС перешло к Испании. Италия утратила «лидирующие позиции» годом ранее после прихода нового правительства, которое в соответствие с предвыборными обещаниями стало ограничивать поток нелегальных мигрантов.

При этом у данной инициативы немного шансов быть реализованной по той простой причине, что правила ЕС предполагают единодушное одобрение для введения подобных новых норм, отмечает издание.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.

Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Прежде огромная доля мигрантов направлялась именно в Италию, никакой реальной поддержки ЕС не оказывал, отмечают министры.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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