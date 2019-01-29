Кидяев: Закон о нотариате восстанавливает права самоуправления

Москва, , 17:28 — REGNUM Внесенный в Госдуму законопроект позволит обеспечить право жителей сельских территорий на доступ к нотариальным услугам даже в случае реорганизации муниципалитета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.

«Актуальность вопроса резко возросла в последнее время, когда в некоторых регионах страны началось укрупнение муниципальных образований. Поселения, в том числе сельские, объединяются в большие городские округа, после чего главы администраций теряют право на нотариальные действия. В результате местным жителям приходится за каждой справкой или доверенностью ехать в город, где официально работает нотариус», — пояснил Кидяев.

Обращения с просьбой решить проблему стали поступать из разных концов страны, отметил парламентарий.

Для решения вопроса законопроектом предлагается дать право должностному лицу местной администрации совершать некоторые, наиболее востребованные нотариальные действия. При этом должны быть соблюдены три условия: населенный пункт входит в состав крупного муниципального образования, не имеет своего нотариуса, а чиновник работает непосредственно в данном населенном пункте.

«Законопроект не расширяет полномочия местного самоуправления, а только восстанавливает ранее имевшиеся, утраченные из-за изменения формы местного самоуправления», — отметил Кидяев.

Также законопроектом вносятся изменения, предусматривающие ответственность должностных лиц органов местного самоуправления, в случае невыполнения законных требований территориального органа юстиции при проведении проверки.

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