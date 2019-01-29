В думе Екатеринбурга создают комиссию по этике

Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM В Екатеринбургской городской думе (ЕГД) соберётся комиссия по этике. Об этом заявил глава ЕГД Игорь Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В состав группы уже записаны шесть депутатов — два депутата «Единой России» (Ира Овчинникова и Анастасия Немец) и по одному депутату из других партий: Александр Караваев из «Справедливой России», Антон Гусев из ЛДПР, Олег Гордеев от КПРФ и Константин Киселёв от партии «Яблоко».

Группа соберётся первый раз уже в феврале. Члены комиссии рассмотрят порядок работы и полномочия объединения.

Ожидается, что комиссия будет не только наказывать депутатов за нарушения этических норм, но и защищать их в случае оскорблений со стороны.

«Комиссия не сможет лишить депутата мандата, но ему могут ограничить выступления, лишить слова», — предположил Володин. Однако точный список методов, которыми комиссия будет воздействовать на парламентариев, всё-таки утвердят на первом собрании, уточнил глава ЕГД.

Напомним, что избранный менее чем полгода назад нынешний созыв думы Екатеринбурга уже успел отметиться скандальным поведением депутатов. Так, депутат Александр Колесников (фракция «Справедливая Россия») назвал журналистов «бестолочью» и призвал их платить депутатам за новостные поводы. После скандала свердловское отделение СР рекомендовало фракции в гордуме исключить Колесникова из своих рядов, но этого так и не было сделано.

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