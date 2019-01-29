Дамаск, , 17:23 — REGNUM МИД Сирийской Арабской Республики выпустил заявление, в котором сообщил, что Сирия не заинтересована в сотрудничестве с Францией — страной, способствовавшей террористической агрессии против нее.

Недавно глава МИД Франции назвал боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повстанцами. Данная группировка — это филиал террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ливане.

Группировка сменила название на «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время она контролирует практически всю территорию сирийской провинции Идлиб.

Следует заметить, что 22 января группировка предприняла массированную наступательную операцию на линии соприкосновения с сирийскими правительственными силами в районе Большого Идлиба. В ней участвовали около четырех сотен джихадистов. Наступление провалилось, и исламисты понесли тяжелые потери.

В заявлении МИД САР история Франции названа «темным наследием колониализма и порабощением народов».

В последнее время Франция предпринимает лихорадочные попытки сохранить свое влияние в Сирии в связи с выводом войск США из этой страны. ИА REGNUM ранее сообщало об этом. По имеющейся информации, на сирийской территории находятся около ста французских военнослужащих. С выходом американцев из Сирии придется уйти и им, несолоно хлебавши.

Вывод американских войск подразумевает исчезновение подавляющей части военной инфраструктуры. ИА REGNUM также сообщало о решении Британии вывести часть своей авиации. Речь идет о выводе из Сирии и Ирака восьми истребителей «Торнадо» из четырнадцати.