Порошенко: На Украине устали от войны, нужен «холодный» мир с Россией

Киев, , 17:05 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко, который сегодня объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок, заявил, что Украине необходим мир с Россией. Об этом Порошенко сказал сегодня, 29 января, на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путем», который проходит в Международном выставочном центре Киева.

«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны», — сказал украинский президент.

Порошенко также подчеркнул, что на грядущих выборах президента Украины тема войны и мира будет ключевой, так как народ будет выбирать «не просто президента, но и верховного главнокомандующего».

Он также пояснил, что в его понимании означает мир с Россией. По словам Порошенко, мир — это когда Москва признает право Украины идти своим путем.

«И мы должны сделать всё, чтобы никогда больше Украина не должна была спрашивать у Москвы, куда нам идти», — сказал Порошенко.

При этом Порошенко утверждает, что его соперники по президентской гонке «играют» на стремлении жителей Украины к миру.

«Предлагают встать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу», — утверждает Порошенко.

Но, по словам Порошенко, этого никогда не будет, несмотря на то, что Россия якобы хочет поглотить всю Украину. В связи с этим, в понимании Порошенко, мир с Россией — это «восстановление территориальной целостности» Украины.

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