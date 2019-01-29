Эстония вручит орден депутату Березе, напавшему на журналистку Скабееву

Таллин, , 17:03 — REGNUM Депутат украинской Верховной рады Борислав Береза, напавший в Парламентской ассамблее Совета Европы на российскую журналистку Ольгу Скабееву, получит от Эстонии государственный орден, сообщает 29 января Sputnik.

В списках награжденных, утвержденных президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, Борислав Береза удостоен ордена «Крест Маарьямаа IV степени» за то, что является «сторонником Эстонии на Украине».

Стоит отметить, что глава эстонского государства не уточнила, является ли «героическая драка» Березы с российской журналисткой Ольгой Скабеевой проявлением благосклонности депутата Рады к Эстонии.

Напомним, к годовщине декларации независимости Эстонской Республики был утвержден список деятелей науки, культуры, спорта и политики, достойных государственных наград.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января при попытке взять интервью у вице-спикера украинской Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ на российскую журналистку Ольгу Скабееву напали вдвоем редактор украинской газеты «Европейская правда» Сергей Сидоренко и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

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