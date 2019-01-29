Порошенко назвал бедность одним из главных врагов Украины

Киев, , 17:00 — REGNUM Украина должна сделать ставку на высокотехнологические отрасли экономики с высокой добавленной стоимостью в рамках четвертой промышленной революции. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 29 января на форуме по своему выдвижению кандидатом в президенты «От Крут до Брюсселя. Мы идем свои путем».

«Постепенно в Украину придет четвертая промышленная революция. В индустрии мы должны сделать ставку на высокотехнологические отрасли с высокой добавленной стоимостью. Традиционно в Украине были сильными и авиастроение, и космическая отрасль, судостроение, военно-промышленный комплекс. Каждое рабочее место в этих отраслях обеспечивает минимум 10−15 мест в смежных отраслях. Превращение Украины в транспортно-логистический хаб Европы требует модернизации транспортной инфраструктуры», — сказал Порошенко.

К перспективным секторам развития экономики Украины он отнес «агропромышленный комплекс, IT, машиностроение, туризм, логистика».

«Население мира ежегодно растет в среднем на 80−85 млн. По имеющимся прогнозам, до 2024 года население превысит 8 млрд. И все хотят есть. Очевидно, тут огромная ниша для Украины как глобального аграрного лидера… Наш IT-сектор уже обеспечивает 4% ВВП, дает работу около 150 тыс. украинцев. Ожидается, что в ближайшие два года эта цифра вырастит до 200 тыс. Что крайне важно, речь идет о рабочих местах с высоким уровнем дохода. Именно IT-сектор может помочь Украине увеличить долю среднего креативного класса. Это важно для стабильности и стойкости экономики», — добавил Порошенко.

По его словам, на Украине заканчивается экономический кризис, экономика восстанавливается после падения.

«Статистические данные хотя и не совпадают с настроениями и ощущениями людей, убедительно свидетельствуют — худшее точно позади. Экономика после нескольких лет спада растет 12 кварталов подряд. Кризис, вызванный войной, экономической агрессией, торговой блокадой со стороны России, отступает. Восстановление экономического роста наконец-то открывает возможности для роста реального благосостояния. Достижением макроэкономической стабилизации и восстановлением роста мы наконец-то создали основу, чтобы начать наступление против бедности. Бедность является нашим не меньшим врагом, чем страна агрессор — Российская Федерация», — считает Порошенко.

Как сообщалось, 15 января Порошенко заявил, что по итогам 2018 года ВВП Украины вырос на 3,4%.

«Впервые обнародую сейчас эту цифру, но мы рассчитываем, что в пределах 3,4% будет рост ВВП за 2018 год. Это максимальный показатель за семь лет», — сказал Порошенко.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины должна вырасти не менее, чем на 3% ВВП. По его словам, в 2019 году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергоэффективность.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил оценку роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее. Ранее, Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год — с 3,5% до 2,9%. В Минэкономики Украины рост ВВП ожидают на уровне 3% в 2019 году, 3,1% в 2020 году и 3,9% в 2021 году.