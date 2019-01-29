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Исламисты атаковали отделение полиции в Пакистане

Политика

В бою с террористами погибли пятеро полицейских, 17 человек получили ранения

Кветта, Пакистан, 29 января 2019, 17:13 — REGNUM  Боевики, вооруженные автоматическими винтовками и гранатами, атаковали отделение полиции в районе Лоралей в пакистанском Белуджистане, 29 января передает агентство Associated Press.

По информации местных властей, в бою с террористами погибли пятеро полицейских, 17 человек получили ранения.

Ответственность за нападение уже взяли на себя пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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