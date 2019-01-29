Исламисты атаковали отделение полиции в Пакистане

Кветта, Пакистан, , 17:13 — REGNUM Боевики, вооруженные автоматическими винтовками и гранатами, атаковали отделение полиции в районе Лоралей в пакистанском Белуджистане, 29 января передает агентство Associated Press.

По информации местных властей, в бою с террористами погибли пятеро полицейских, 17 человек получили ранения.

Ответственность за нападение уже взяли на себя пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Афганистане предотвратили теракт в пакистанском генконсульстве