Исламисты атаковали отделение полиции в Пакистане

Кветта, Пакистан, 29 января 2019, 17:13 — REGNUM Боевики, вооруженные автоматическими винтовками и гранатами, атаковали отделение полиции в районе Лоралей в пакистанском Белуджистане, 29 января передает агентство Associated Press.
По информации местных властей, в бою с террористами погибли пятеро полицейских, 17 человек получили ранения.
Ответственность за нападение уже взяли на себя пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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