Туркмения занимает 161-е место в рейтинге восприятия коррупции

Ашхабад, , 16:57 — REGNUM Туркмения расположилась на 161-й строчке «Индекса восприятия коррупции — 2018», составленном аналитиками международной организации «Transparency International». Таким образом, страна оказалась на одном уровне с Камбоджи, Гаити и Республикой Конго.

Несмотря на то, что за минувший год показатели Туркмении несколько ухудшились, в результате она всё же смогла подняться в рейтинге сразу на шесть строчек — в 2017 году страна занимала 167-е место.

Среди государств Туркестанского региона лучше всего дела обстоят в Казахстане, заполучившем 124-е место. Ненамного отстает от него Киргизия, которой досталось 132-е место. Несколько хуже ситуация сложилась в Таджикистане — 152-е место и в Узбекистане — 158-е. Замыкает список Туркмения.

Лидерами рейтинга традиционно являются Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур.

Хуже всего ситуация с восприятием коррупции, по мнению авторов рейтинга, сложилась в Сомали, в Сирии и в Южном Судане.