Порошенко: в 2024 г. Украина подаст заявку на вступление в ЕС и ПДЧ в НАТО

Киев, , 16:56 — REGNUM Украина подаст заявку на вступление в Европейский Союз и получит план действия для членства в НАТО. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 29 января на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем».

«В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. Нет никаких сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что из-за войны Украина потеряла пятую часть промышленных предприятий.

«Одновременно Россия закрыла для украинских товаров весь свой рынок, на который когда-то приходилась треть нашего экспорта. Она даже перекрыла транзит наших товаров в другие страны. Но благодаря соглашению об ассоциации, углубленной и всеохватывающей зоне свободной торговли с ЕС нам открылся крупнейший в мире европейский рынок. Экономика выстояла и начала расти. Доля Евросоюза в нашем экспорте превысила 42%, но это надежные 42%. Никто даже в самом ужасном сне не представит себе, чтобы он (ЕС) закрыл рынок для украинских товаров», — добавил Порошенко.

Президент напомнил, что в 2009 году экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обязала Киев ежегодно закупать у «Газпрома» до 52 млрд. кубометров газа по принципу «бери или плати».

«Много кто не верил, что мы соскочим с российской газовой иглы. Представьте себе, 10 лет назад премьер-министр Украины обязала нас покупать у российского «Газпрома» или 52 млрд. кубометров газа, или 41 млрд. кубометров газа по принципу «бери или плати». Будешь брать не будешь брать, будешь платить из украинского бюджета средства Российской Федерации. В прошлом году мы импортировали не 52, не 41, не 20, а только 10,5 млрд. кубометров газа — в пять раз меньше. Это был импорт из Европы, а у России мы газ не покупаем четвертый год подряд», — напомнил Порошенко.

Напомним, 28 января 2019 года пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» проинформировала, что в 2018 году Украина сократила импорт газа по сравнению с 2017 годом на 24,8% — с 14,1 млрд. куб. м до 10,6 млрд. кубометров."Импорт сократили обе ключевые категории импортеров: «Нафтогаз» — с 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) и частные компании — с 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3%)», — сказано в сообщении. В целом в 2018 году газ в Украину импортировали 65 компаний (в 2017 году — 67 компаний).

Как сообщалось, за январь-ноябрь 2018 года Украина на 17% нарастила импорт товаров из Российской Федерации, но при этом сократила продажу своих товаров на территории РФ по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в разделе «Географическая структура внешней торговли товарами», которую приводит Государственная служба статистики Украины.

В частности, за 11 месяцев 2018 года Украина экспортировала в Россию товаров на 3 млрд.331 млн. долл., что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом импорт товаров из России составил 7 млрд. 415 млн. долл. Таким образом, Украина нарастила отрицательное торговое сальдо с Россией до 4 млрд. 84 млн. долл.