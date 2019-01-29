Алексей Антиликаторов покидает пост вице-мэра Воронежа

Воронеж, , 16:55 — REGNUM Заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию написал 29 января заместитель главы администрации городского округа город Воронеж Алексей Антиликаторов, сообщил ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Он покинет должность с 13 февраля.

Алексей Антиликаторов в рамках своих полномочий курировал вопросы предпринимательства, экологии, административно-технического контроля.

«С 30 января обязанности заместителя главы временно будет исполнять руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмила Бородина», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа город Воронеж.

Как напоминает ИА REGNUM, Алексей Антиликаторов работал в администрации городского округа город Воронеж с 2014 года. Тогда в возрасте 25 лет он занял должность вице-мэра, став самым молодым заместителем воронежского градоначальника.