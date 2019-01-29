Иранский депутат: Россия позволила Израилю атаковать Сирию

Тегеран, , 16:44 — REGNUM Глава парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике выступил с резкой критикой России. Об этом сообщило иранское информационное агентство The Islamic Republic News Agency (IRNA).

24 января иранский парламентарий Хешматолла Фалахат-Пишех (Heshmatollah Falahat-Pisheh) заявил, что российская система С-300, которая дислоцируется в Сирии, была не активна во время израильской атаки на Дамаск 21 января 2019 года.

По мнению парламентария, Россия позволила Израилю атаковать Сирию. Хешматолла Фалахат-Пишех уверен в том что, если бы система С-300 работала должным образом, израильские военные не смогли бы так легко нанести удар по сирийской территории.

По поводу мнения Хешматоллы Фалахат-Пишеха уже высказался иранский МИД. По словам официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, заявление парламентария не координировалось с иранским правительством и не является официальным заявлением МИД Ирана. Он также подчеркнул, что отношения Ирана с Россией хороши по всем аспектам: как двусторонним, так и международным.

Следует заметить, что Израиль с 25 декабря 2018 года уже трижды безнаказанно наносил удары по территории Сирии.