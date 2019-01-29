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Порошенко: Хуже некуда, поэтому в экономике Украины будет рост

Политика

Очередное дно пробить уже нельзя?

Киев, 29 января 2019, 16:41 — REGNUM  Экономика Украины растет, потому что «худшее уже позади», заявил 29 января президент Украины Пётр Порошенко на форуме в Киеве.

По словам украинского президента, многолетний экономический спад в стране сменился ростом, который продолжается 12 кварталов.

При этом Порошенко заявил, что хотя эти статистические данные и не совпадают с ощущениями украинских граждан, они свидетельствуют, что всё худшее уже позади.

«Статистические данные, хотя и не совпадают с настроениями и чувствами людей, убедительно свидетельствуют — самое худшее точно позади. Экономика после многолетнего спада растет 12 кварталов подряд», — сказал Порошенко, речь которого транслировали украинские телеканалы.

Как сообщало ИА REGNUM, до 70% граждан Украины считают, что страна движется неверным путем, и отмечают продолжение роста цен, коммунальных тарифов и военного конфликта в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: На форуме Порошенко заявили о вступлении Украины в ЕС и НАТО в 2023 году

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