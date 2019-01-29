Порошенко решил побороться за второй срок

Киев, , 16:37 — REGNUM Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства, которые состоятся 31 марта 2019 года. Об этом Порошенко объявил сегодня, 29 января, на форуме в Киеве, который называется «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем».

«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и нынешними поколениями побудило меня принять решение быть кандидатом еще раз», — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что выдвигает свою кандидатуру ещё и ради того, чтобы втащить Украину в Европейский союз и военный блок НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко довольно долго тянул с выдвижением свой кандидатуры, хотя было понятно, что он это сделает. Рейтинг действующего президента крайне низок. Ещё два месяца назад социологические опросы давали ему около 5% поддержки или даже меньше, однако теперь соцопросы показывают 14% поддержки, что является вторым результатом среди всех выдвинувшихся кандидатов. Первое место у Юлии Тимошенко (около 17%).

Стоит отметить, что социологические службы на Украине крайне ангажированы, в связи с чем достоверность их опросов вызывает сомнение.