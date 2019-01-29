У Порошенко сомневаются, что Россия согласится на мирный план ОБСЕ

Киев, , 16:12 — REGNUM Спецпредставитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Мартин Сайдик предложил Кремлю признать себя «воющей стороной на Донбассе». Об этом 29 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции Блок Петра Порошенко, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, комментируя новый мирный план ОБСЕ по Донбассу.

«Хорошо, что началась дискуссия относительно уточнения ответственности Российской Федерации в минском процессе, потому что действующие протоколы и договоренности не идентифицируют РФ как силу, ответственную за ведение вооруженной агрессии против нашей страны. Главная идея Мартина Сайдика заключается в том, согласится ли РФ себя идентифицировать как воюющую сторону против Украины? Потому что в интервью австрийскому изданию он отметил, что новый мирный план должен быть ратифицирован парламентами Украины и Российской Федерации. К этому Украина должна предметно подходить и рассматривать любые мирные планы на парламентском уровне», — рассказал Винник.

«Понимая, что Россия понимает лишь язык силы, от наших западных партнеров, от генеральной ассамблеи ООН будет многое зависеть. Любое решение относительно участия миротворцев как субъекта обеспечения избирательного процесса на территории Украины, это вопрос Совета безопасности ООН, которое, наверное, заблокирует РФ», — сказал Винник.

По его словам, действия Кремля в Донбассе и в Крыму «окончательно рассорили украинцев с россиянами и развернули внешнеполитический вектор долгосрочного стратегического развития» Украины на сближение с НАТО и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что его министерство еще не получало оригинал мирного плана по Донбассу авторства Мартина Сайдика.

Напомним, 28 января специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Сайдикпредложил «нормандской четверке» утвердить новый план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Ожидается, что новый договор заменит Минские договоренности, которые не выполняются сторонами. Об особенностях нового плана Сайдик рассказалв интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

В частности, концепт предусматривает ввод в отдельные регионы Донбасса совместной миссии миротворцев ООН и ОБСЕ (с военным, полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО), а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса.