Депутат Госдумы Поклонская хранит у себя копии дел всех крымских ОПГ

Симферополь, , 16:08 — REGNUM Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») хранит материалы уголовных дел в отношении крымских организованных преступных групп, которые «правили» на полуострове в 1990-е годы. Об этом она сообщила 29 января в Симферополе во время встречи со студентами и представителями СМИ.

«Ещё с бандитских времен, когда я являлась обвинителем по крымским бандам «Башмаки», «Сейлем», «Лаптевы», «Имдат», «Юхненко», я всё себе копировала. Хранятся материалы. И, кстати, они пригодились», — отметила Наталья Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Верховный суд Крыма освободил из-под стражи по сроку давности преступлений основного руководителя и лидера банды «Башмаки» Александра Данильченко, обвиняемого в бандитизме и многочисленных убийствах.

«Весь Крым знает, чем занималась банда «Башмаков» под руководством её лидеров — это жестокие убийства и вымогательства. Постановив такой приговор, Верховный суд Республики Крым, конечно же, жертвует авторитетом ведомства в глазах крымчан, которые хорошо помнят своих кровавых «героев» в лицо», — разочарованно комментировала решение суда Наталья Поклонская.

По её словам, освободив из-под стражи основного лидера и руководителя кровавой банды, суд дал крымчанам возможность сравнить и поразмыслить над тем, как легко крымская Фемида выносит приговоры о лишении свободы обычным гражданам, не имеющим на счету десятки трупов, начиная с 1990-х годов.

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