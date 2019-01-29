Пограничные ведомства Таджикистана и Афганистана наладили сотрудничество

Душанбе, , 16:22 — REGNUM Пограничное ведомство Афганистана передаст пограничным войскам Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана информацию в случае появления на границе боевиков, заявил пресс-секретарь пограничных войск Мухаммад Улугходжае, сообщает 29 января «ТаджикТА».

По его словам, страны наладили тесное сотрудничество между пограничными ведомствами. Улугходжае отметил, что на протяжении таджикистанско-афганской границы членов террористических организаций не зафиксировано.

Представитель пограничных войск добавил, что на границе достаточно сил и средств для контроля ситуации, кроме того на второй линии находятся подразделения министерства обороны республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что из Пакистана к границе Таджикистана при помощи вертолетов массово перебрасываются боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Зубов предположил, что на границе Таджикистана может планироваться провокация.

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