На форуме Порошенко заявили о вступлении Украины в ЕС и НАТО в 2023 году

Киев, , 16:11 — REGNUM В 2023 году Украина «подпишет» план действий касательно членства (ПДЧ) в НАТО и начнёт процедуру вступления в Евросоюз, сказано в видео, которое было показано в начале предвыборного форума Петра Порошенко, сообщило 29 января издание «Украинская правда».

«2023 год — начало процедуры вступления в Европейский союз и подписания плана действий касательно членства Украины в НАТО. Так нам диктуют интересы нашего государства», — сказано в видео.

В издании отметили, что ПДЧ невозможно «подписать», этот документ в одностороннем порядке одобряется НАТО. В то же время Украина имеет право подать документы на вступление в Евросоюз, однако ни ЕС, ни НАТО не давали никаких сигналов о том, что у Украины есть шансы на позитивное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве начался форум, на котором Пётр Порошенко вероятно объявит о своём участии в президентской избирательной кампании на Украине.

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Отметим, мэр Киева Виталий Кличко, который должен был присутствовать на мероприятии, внезапно заявил об обострении старой травмы спины и лёг в австрийскую клинику.

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