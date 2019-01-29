Япония вновь оспорила суверенитет южнокорейских островов

Сеул, , 16:12 — REGNUM Правительство Японии приложит все усилия, чтобы отстоять свои права на острова Такэсима. С соответствующим заявлением 28 января выступил министр иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Острова Лианкур, которые в Японии называют Такэсима, а в Корее — Токто, уже десятки лет являются предметом территориального спора: де-факто после Второй Мировой войны их контролирует Южная Корея, однако Япония убеждена, что острова, как и до войны, принадлежат ей.

Таро Коно утверждает, что острова исторически принадлежали Японии, и требует возвращения суверенитета над ними. В свою очередь вопрос островов Лианкур в Южной Корее также является принципиальным, так как их расценивают фактически как часть компенсации за колониальное правление Японии в Корее. На островах даже установлены веб-камеры, ведущие прямую трансляцию, регулярно проводятся военные учения. До недавнего времени на островах жил всего один человек, но в 2018 году он скончался от старости.

Провокационное заявление министра иностранных дел Японии могут обострить и так продолжающие ухудшаться уже несколько месяцев подряд отношения между двумя странами.