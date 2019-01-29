Глава МВД Франции назвал призыв лидера «желтых жилетов» преступлением

Париж, , 16:01 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что требует судебного преследования для одного из лидеров движения «жёлтые жилеты» Эрика Друэ, который призвал активистов к «беспрецедентному восстанию», сообщает Le Figaro.

Известно, что ранее Эрик Друэ призвал активистов движения «желтые жилеты» к «беспрецедентному восстанию всеми средствами, чтобы никто больше не пострадал от ранений».

«Этот призыв к восстанию. Что означает «всеми средствами»? Нападения на полицию… — все это уже было. Последнее заявление, по моему мнению, является уголовным преступлением. Вы понимаете, что он призывает к использованию нового оружия», — прокомментировал глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

«Что касается несчастного случая, который произошел с другим лидером «желтых жилетов» Джеромом Родригесом, то идет расследование», — заверил Кристоф Кастанер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальной сети Facebook один из лидеров движения «желтые жилеты» Джером Родригес, раненный в глаз во время демонстрации 26 января, попросил всех активистов сохранять спокойствие.

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