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Совет Безопасности ООН разрешил провести раскопки на корейской границе

Политика

Ранее Совет Безопасности дал разрешение на проведение гуманитарных и исследовательских операций

Сеул, 29 января 2019, 16:36 — REGNUM  28 января Совет Безопасности ООН сделал исключение из санкционного режима против Северной Кореи и разрешил провести совместные с Южной Кореей раскопки на границе в демилитаризованной зоне. Целью операции является поиск и извлечение останков солдат, погибших в Корейскую войну 1950−1953 годов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатический источник.

Разрешение Совета Безопасности было необходимо, так как в зону раскопок будет доставлено оборудование и материалы, на которые наложены ограничения в рамках резолюций. Северная Корея не обладает необходимыми средствами, поэтому они будут предоставлены южнокорейской стороной. Помимо строительной техники, планируется задействовать машины разминирования GCS-100, Minewolf и MV-4 и предоставить ещё одну КНДР в рамках лизинга.

Стороны договорились провести раскопки ещё осенью 2018 в рамках двустороннего военного соглашения. Операция начнётся в апреле и продолжится в течение полугода.

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Зарубежная хроника
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