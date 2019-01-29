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Южная Корея и США вновь вернулись к переговорам о содержании контингента

Политика

Главной темой обсуждения стало содержание американских войск в Южной Корее

Сеул, 29 января 2019, 18:02 — REGNUM  28 января посол США в Республике Корея Гарри Гаррис встретился с министром обороны Чон Кён Ду, чтобы обсудить ключевые вопросы, в частности — оплату расходов на содержание воинского контингента США. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление ведомства.

США и Южная Корея уже в течение года не могут прийти к консенсусу: Вашингтон требует от Сеула увеличить выплаты до 1,2 миллиардов долларов — то есть на 40%, в то время как правительство Республики Корея не идёт на уступки.

Помимо этого, стороны обсудили и недавние военные инциденты между Японией и Южной Кореей. 20 декабря японский патрульный самолет, как сообщается, был облучён радиолокационной установкой с южнокорейского эсминца — такие действия производятся при наведении ракеты ПВО. После инцидента японские военные самолеты трижды низко пролетали над кораблями ВМФ Республики Корея. Сеул и Токио уже неоднократно обращались к Вашингтону за посредничеством в данном вопросе.

Встреча министра обороны и посла продлилась более часа.

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Зарубежная хроника
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